Перетворилася на Марію-Антуанетту: акторка Джулія Гарнер взяла участь у фешншоу

Джулія Гарнер

Джулія Гарнер, яка нещодавно зіграла в римейку фільму «Фантастична четвірка», взяла участь у фешншоу Vogue World. Це щорічний захід, який проводить видання Vogue.

Цього разу показ відбувся в Лос-Анджелесі на знімальному майданчику студії Paramount Pictures. Темою шоу став Голлівуд, тож учасниці показу перевтілилися в різні кіношні персонажі. Джулії дістався образ Марії-Антуанетти, яку зіграла в однойменному фільмі 2006 року Кірстен Данст.

Джулія Гарнер

Сукня, яку носила Джулія, — точна копія сукні, створеної дизайнеркою з костюмів Міленою Канонеро. Вона за свою роботу над фільмом «Марія-Антуанетта» отримала «Оскара» в категорії «Найкращий дизайн костюмів». Образ Гарнер доповнювала перука з квітами, а також прикраси.

Спідниця у сукні була яскраво-рожевою, що Джулія показала під час свого ефектного виступу. Кремова сукня також була прикрашена великою кількістю воланів, які повторювали контури ліфа і спідниці, не кажучи вже про її прозорі рукави з рюшами.

Замість туфель від Manolo Blahnik, які Данст носила в оригінальному фільмі, Гарнер вийшла на подіум у туфлях з нещодавньої капсульної колекції бренду — рожевих мюлях з гострим мисом, ніжно-блакитними шнурівками та чорною контрастною окантовкою. До речі, ці ж туфлі та сукню модель Ліла Мосс носила в номері Vogue за листопад 2025 року.

Також у шоу Vogue World узяли участь й інші знаменитості. Ніколь Кідман вийшла на подіум в образі фатальної жінки з фільму 1946 року «Гільда», 25-річна модель Адут Акеч перетворилася на персонажа з фільму «Великий Гетсбі», а ось Кендалл Дженнер вийшла на подіум у луку з фільму «Мулен Руж!».