ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
2 хв

Перетворилася на Марію-Антуанетту: акторка Джулія Гарнер взяла участь у фешншоу

Яскраве вбрання акторки стало відсиланням до одного з найкрасивіших фільмів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джулія Гарнер

Джулія Гарнер / © Getty Images

Джулія Гарнер, яка нещодавно зіграла в римейку фільму «Фантастична четвірка», взяла участь у фешншоу Vogue World. Це щорічний захід, який проводить видання Vogue.

Цього разу показ відбувся в Лос-Анджелесі на знімальному майданчику студії Paramount Pictures. Темою шоу став Голлівуд, тож учасниці показу перевтілилися в різні кіношні персонажі. Джулії дістався образ Марії-Антуанетти, яку зіграла в однойменному фільмі 2006 року Кірстен Данст.

Джулія Гарнер / © Getty Images

Джулія Гарнер / © Getty Images

Сукня, яку носила Джулія, — точна копія сукні, створеної дизайнеркою з костюмів Міленою Канонеро. Вона за свою роботу над фільмом «Марія-Антуанетта» отримала «Оскара» в категорії «Найкращий дизайн костюмів». Образ Гарнер доповнювала перука з квітами, а також прикраси.

Спідниця у сукні була яскраво-рожевою, що Джулія показала під час свого ефектного виступу. Кремова сукня також була прикрашена великою кількістю воланів, які повторювали контури ліфа і спідниці, не кажучи вже про її прозорі рукави з рюшами.

Замість туфель від Manolo Blahnik, які Данст носила в оригінальному фільмі, Гарнер вийшла на подіум у туфлях з нещодавньої капсульної колекції бренду — рожевих мюлях з гострим мисом, ніжно-блакитними шнурівками та чорною контрастною окантовкою. До речі, ці ж туфлі та сукню модель Ліла Мосс носила в номері Vogue за листопад 2025 року.

Також у шоу Vogue World узяли участь й інші знаменитості. Ніколь Кідман вийшла на подіум в образі фатальної жінки з фільму 1946 року «Гільда», 25-річна модель Адут Акеч перетворилася на персонажа з фільму «Великий Гетсбі», а ось Кендалл Дженнер вийшла на подіум у луку з фільму «Мулен Руж!».

Дата публікації
Кількість переглядів
115
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie