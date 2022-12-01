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Перевершила сама себе: Нікі Гілтон одягла гламурне червоне міні на захід

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Перевершила сама себе: Нікі Гілтон одягла гламурне червоне міні на захід

Нікі Гілтон / Фото: Associated Press

Це коротке вбрання підкреслило красиві довгі ноги дівчини та її бронзову засмагу.

Світська левиця та спадкоємиця багатомільйонного готельного бізнесу Нікі Гілтон вийшла вчора у світ. Знаменитість відвідала 36-у щорічну церемонію вручення нагород Footwear News Achievement Awards у Нью-Йорку.

Для своєї появи перед камерами Нікі обрала гламурну червону мінісукню з опущеною лінією плеча від бренду self-portrait.

Сукня добре сиділа на стрункій фігурі знаменитості, а прикрашав її декор у вигляді двох бантів із стразами на декольте. Доповнювали образ Нікі гламурні червоні туфлі з бантами та стразами від знаменитого бренду Mach & Mach, а також легке укладання, яскравий макіяж очей, діамантові сережки у вухах та браслет на руці.

Нікі Гілтон / © Associated Press
Нікі Гілтон / Фото: Associated Press

Відтінок сукні добре підкреслював бронзову засмагу Нікі та поєднувався з діамантами.

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Дата публікації
Перегляди
413
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