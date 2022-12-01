Перевершила сама себе: Нікі Гілтон одягла гламурне червоне міні на захід

Це коротке вбрання підкреслило красиві довгі ноги дівчини та її бронзову засмагу.
Світська левиця та спадкоємиця багатомільйонного готельного бізнесу Нікі Гілтон вийшла вчора у світ. Знаменитість відвідала 36-у щорічну церемонію вручення нагород Footwear News Achievement Awards у Нью-Йорку.
Для своєї появи перед камерами Нікі обрала гламурну червону мінісукню з опущеною лінією плеча від бренду self-portrait.
Сукня добре сиділа на стрункій фігурі знаменитості, а прикрашав її декор у вигляді двох бантів із стразами на декольте. Доповнювали образ Нікі гламурні червоні туфлі з бантами та стразами від знаменитого бренду Mach & Mach, а також легке укладання, яскравий макіяж очей, діамантові сережки у вухах та браслет на руці.
Відтінок сукні добре підкреслював бронзову засмагу Нікі та поєднувався з діамантами.
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