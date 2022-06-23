Перевтілилася до невпізнанності: Ана ден Армас зіграє Мерілін Монро у фільмі "Блондинка"

Акторка Ана ден Армас втілить роль найвідомішої блондинки у світі — голлівудської суперзірки та секссимволу 60-х Мерілін Монро.

Картина вийде на стримінговому сервісі Netflix і називатиметься "Блондинка". Днями платформа опублікувала перший трейлер, а ось прем'єру обіцяють під час Венеційського кінофестивалю, який триватиме цього року від 31 серпня до 10 вересня, на Netflix фільм вийде 23 вересня.

Фільм розповідатиме про життя Мерілін, а ось сценарій до нього написаний за однойменним романом Джойс Керол Оутс, але варто зазначити, що фільм не є біографічним, а є лише інтерпретацією життя знаменитої акторки. Головні ролі, окрім Ани, дісталися Боббі Каннавале та Едрієну Броуді, які зіграють чоловіків Монро - Джо Ді Маджо та Артура Міллера.

Однак, частку правди з життя Монро ми все ж таки побачимо в цій картині. Згідно з описом фільму, він розповідатиме про життя Мерілін після того, як воно стало популярною. Нам розкажуть про її любовні проблеми, експлуатацію владою, залежність від ліків і те, як дитяча травма сформувала її особистість.

Зазначимо, що Ана перетворилася в цьому фільмі на знамениту білявку до невпізнання, а чорно-білі та кольорові кадри, які ми бачимо у трейлері, особливо заворожують.

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