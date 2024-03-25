Перевтілився до невпізнання: Тімоті Шаламе в образі Боба Ділана з'явився у Нью-Йорку

Зірка "Дюни", 28-річний Тімоті Шаламе — знімається зараз у новому фільмі "Повна невідомість", де зіграє легендарного музиканта та співака Боба Ділана. Також у цій картині знімається Едвард Нортон, відомий багатьом за фільмом "Бійцівський клуб". Відомо, що Нортон зіграє у фільмі Піта Сігера – відомого американського фолк-музиканта. Також на екрані ми побачимо Ель Феннінг і Моніку Барбаро.

Шаламе потрапив під приціл папараці в Нью-Йорку, оскільки знімання картини частково проводилися на вулиці. Він перетворився на Ділана до невпізнання, і дуже був схожий на співака.

У актора була пишна шевелюра, також він одягнув окуляри, потерту замшеву куртку, прямі штани та черевики на підборах.

Тімоті Шаламе / Фото: Getty Images

А ось на другому фото Шаламе сфотографували вже у парку. Він був у тій же куртці, але також у рваних джинсах та потертих чоботях.

Тімоті Шаламе / Фото: Getty Images

Зараз відомо, що фільм розповість про прибуття 19-річного Боба Ділана до Нью-Йорка 1961 року та про його перетворення на культурний феномен.

Нагадаємо, що Боб Ділан — легендарний американський автор-виконавець, художник, письменник та кіноактор. Він є також однією з найвпливовіших постатей у попмузиці протягом останніх шістдесяти років, лауреат Нобелівської премії з літератури та безлічі музичних нагород.

Боб Ділан / Фото: Associated Press

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