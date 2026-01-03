- Дата публікації
- Шоу-бізнес
- 139
- 1 хв
Перевтілилась у "дівчину Бонда": Елізабет Герлі відтворила найвідоміший образ у бікіні із кіно
60-річна акторка викликала фурор своїм образом.
Британська акторка та модель Елізабет Герлі дійсно весело зустріла Новий 2026 рік, адже організувала тематичну вечірку на яку прийшла одягнена «дівчиною Бонда». Однак не варто очікувати, що обрала акторка вечірню сукню, адже прийшла вона на святкування у білому бікіні.
Роздільний купальник був доповнений широким поясом із пряжкою, за який акторка зачепила іграшковий пістолет.
На деяких фото Елізабет також позувала у білій пухнастій шубі і зі своїм бойфрендом Біллі Реєм Сайрусом.
Образ, який скопіювала Герлі — це відсилання до образу Урсули Андресс із фільму Доктор Ноу». Вона увійшла в історію кіно як «перша дівчина Бонда», миттєво ставши секс-символом епохи, і сама того не усвідомлюючи, зробила величезний внесок у сексуальну революцію. Але прославила Урсулу не тільки її роль, а й її образ в білому бікіні, що став у результаті культовим.