Перевтілилась у "дівчину Бонда": Елізабет Герлі відтворила найвідоміший образ у бікіні із кіно

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Реклама

Британська акторка та модель Елізабет Герлі дійсно весело зустріла Новий 2026 рік, адже організувала тематичну вечірку на яку прийшла одягнена «дівчиною Бонда». Однак не варто очікувати, що обрала акторка вечірню сукню, адже прийшла вона на святкування у білому бікіні.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Роздільний купальник був доповнений широким поясом із пряжкою, за який акторка зачепила іграшковий пістолет.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

На деяких фото Елізабет також позувала у білій пухнастій шубі і зі своїм бойфрендом Біллі Реєм Сайрусом.

Реклама

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Образ, який скопіювала Герлі — це відсилання до образу Урсули Андресс із фільму Доктор Ноу». Вона увійшла в історію кіно як «перша дівчина Бонда», миттєво ставши секс-символом епохи, і сама того не усвідомлюючи, зробила величезний внесок у сексуальну революцію. Але прославила Урсулу не тільки її роль, а й її образ в білому бікіні, що став у результаті культовим.

Урсула Андресс / © Getty Images