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- Шоу-бізнес
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Пережив 69 операцій після важкого поранення: ветеран Нацгвардії випустив дебютну пісню про кохання
Свою першу музичну роботу захисник України присвятив коханню, ніжності та довірі.
Ветеран Національної гвардії України Дмитро Колесник розпочав музичну кар’єру під сценічним іменем KOLESNYK. Він презентував свою дебютну пісню «Подих мій».
Це попрок-балада про щире кохання, емоційну близькість і довіру, яка дозволяє відкриватися перед дорогою людиною та не боятися говорити про свої почуття.
У композиції артист майстерно поєднав пристрасть і ніжність. Стримане, майже інтимне виконання змінюється емоційними вокальними партіями, передаючи хвилювання людини, яка наважилася на відверте зізнання в коханні.
Дмитро служив у Національній гвардії України від 2019 року, а після початку повномасштабного російського вторгнення продовжив боронити нашу країну. Він зазнав важкого поранення, тривалий час боровся за життя і переніс 69 операцій.
Історія захисника лягла в основу фільму «Сталеві». Нині Дмитро захоплюється плаванням, картингом і скелелазінням, любить співати й відкривати для себе нові заняття, які дарують йому яскраві емоції.
Тепер ветеран вирішив розкрити ще одну грань своєї особистості — творчу. Якщо у фільмі глядачі познайомилися з історією його боротьби за життя та відновлення після поранення, то у музиці Дмитро розповідає про особисте — про кохання, вразливість і сміливість говорити про свої почуття.
Автором слів і музики композиції «Подих мій» став Дмитро Сунка, а за аранжування та саундпродюсування відповідав Вадим Лисиця.