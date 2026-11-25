KOLESNYK

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Ветеран Національної гвардії України Дмитро Колесник розпочав музичну кар’єру під сценічним іменем KOLESNYK. Він презентував свою дебютну пісню «Подих мій».

Це попрок-балада про щире кохання, емоційну близькість і довіру, яка дозволяє відкриватися перед дорогою людиною та не боятися говорити про свої почуття.

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У композиції артист майстерно поєднав пристрасть і ніжність. Стримане, майже інтимне виконання змінюється емоційними вокальними партіями, передаючи хвилювання людини, яка наважилася на відверте зізнання в коханні.

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KOLESNYK

Дмитро служив у Національній гвардії України від 2019 року, а після початку повномасштабного російського вторгнення продовжив боронити нашу країну. Він зазнав важкого поранення, тривалий час боровся за життя і переніс 69 операцій.

Історія захисника лягла в основу фільму «Сталеві». Нині Дмитро захоплюється плаванням, картингом і скелелазінням, любить співати й відкривати для себе нові заняття, які дарують йому яскраві емоції.

Тепер ветеран вирішив розкрити ще одну грань своєї особистості — творчу. Якщо у фільмі глядачі познайомилися з історією його боротьби за життя та відновлення після поранення, то у музиці Дмитро розповідає про особисте — про кохання, вразливість і сміливість говорити про свої почуття.

Автором слів і музики композиції «Подих мій» став Дмитро Сунка, а за аранжування та саундпродюсування відповідав Вадим Лисиця.

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