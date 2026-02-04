ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
121
1 хв

Періс Джексон у червоній сукні і золотих прикрасах сходила на вечірку

27-річна акторка, співачка і модель Періс Джексон у яскравому образі продемонструвала струнку фігуру.

Аліна Онопа
Періс Джексон

Періс Джексон / © Getty Images

Періс Джексон побувала на щорічній вечірці з нагоди вручення премії «Греммі», яка відбулася у готелі «Голлівуд Палладіум» у Лос-Анджелесі.

Знаменитість з’явилася там у червоній сукні максі з довгими рукавами, обтислим верхом і вільною напівпрозорою спідницею. Вбрання мало відкриту лінію плечей і драпування на стегнах.

Періс Джексон / © Getty Images

Періс Джексон / © Getty Images

Аутфіт Джексон доповнила бежевими босоніжками і шкіряним клатчем кольору слонової кістки із золотою фурнітурою від Schiaparelli.

В акторки була укладання з локонами, макіяж із бордовим відтінком помади, довгі золоті сережки-люстри з діамантами у вухах, золоті каблучки на руках і золоте кільце на пальці ноги.

Нагадаємо, Періс Джексон у мінісукні з оголеним животом позувала на вечірці Spotify Best New Artist Party.

До слова, 23 квітня в український прокат виходить байопік «Майкл». Це кінематографічне зображення життя і спадщини одного з найвпливовіших артистів історії. Це історію Майкла Джексона поза межами музики — шлях від відкриття його таланту як фронтмена The Jackson Five до становлення візіонера, чия творча амбіція підживлювала невтомне прагнення стати найбільшим артистом світу.
Крім життя Джексона поза сценою, у стрічці показані найзнаковіші виступи з початку його сольної кар’єри.

