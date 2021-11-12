Періс Гілтон показала перше фото у весільній сукні, і вона розкішна

Своє головне вбрання зірка обирала довго, але все ж зупинилася на американському модельєрі.

Зірка реалішішоу, телеведуча та бізнесвумен Періс Гілтон нарешті вийшла заміж. Обранцем знаменитості став 40-річний бізнесмен Картер Реум. До цього знаменита блондинка заручалася тричі, але до вівтаря справа так жодного разу і не дійшла.

Весільний захід відбувся у маєтку її покійного діда у Бель-Ейр. Саме святкування має тривати три дні, а Періс за цей час змінить близько десяти суконь.

Одним із образів вона вже поділилася з шанувальниками в Instagram і це розкішна сукня з мереживом від бренду Oscar de la Renta. Вбрання доповнила ніжна фата, зачіска хвилею, макіяж та французький манікюр.

Своє вбрання вона не могла вибрати до останнього моменту і довго сумнівалася між сукнями від Valentino та Oscar de La Renta. Як бачимо, друге вбрання перемогло, але за інформацією порталу E!News, обрала вона його пізно ввечері перед самим весіллям. Правда це чи ні, мабуть, всі дізнаються з її шоу Paris In Love, в якому будуть показані всі подробиці підготовки до заходу.

Хоча сукню Періс повністю поки що не показала, її фасон дуже нагадаємо нам весільну сукню її сестри Нікі від Valentino, адже в тому вбранні теж були довгі мереживні рукави та закрите декольте.

Нікі Гілтон-Ротшильд / Getty Images

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