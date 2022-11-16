Періс Гілтон у рожевому комбінезоні зі стразами грандіозно відсвяткувала першу річницю весілля

Рік тому гламурна блондинка вперше вийшла заміж, тому першу річницю вирішила відсвяткувати не менш розкішно.

41-річна світська левиця та спадкоємиця готельного бізнесу Періс Хілтон із розмахом відсвяткувала першу річницю свого весілля з бізнесменом Картером Реумом 11 листопада. Гучну вечірку з атракціонами, дискотекою, напоями та безліччю фотозон провели в Лос-Анджелесі.

Періс кілька разів перевдягалася, але головним її луком став гламурний комбінезон рожевого кольору, усипаний стразами. Це вбрання блондинка доповнила черевиками на підборах, короною зі своїм ім'ям та рожевими окулярами.

Вона також зробила сріблястий манікюр, який чудово поєднувався з її діамантовими сережками і величезною обручкою.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

З Картером, який одягнув рожеву футболку, щоб відповідати дружині, Періс багато обіймалася і позувала на камеру.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

В Instagram зірка поділилася кількома кадрами та роликами зі своєї вечірки, яку сама називає "тусовкою століття".

Також на вечірці Періс було шоу дронів.

"Освітлення неба над пірсом Санта-Моніки за допомогою 500 дронів було не чим іншим, як захопливим. Я буквально ніколи не бачила нічого подібного, і це справді вивело вечірку 11:11 Media Adventures In Slivingland на новий рівень", — написала вона на своїй сторінці.

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