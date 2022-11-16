Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Періс Гілтон у рожевому комбінезоні зі стразами грандіозно відсвяткувала першу річницю весілля

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
850
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Періс Гілтон у рожевому комбінезоні зі стразами грандіозно відсвяткувала першу річницю весілля

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Рік тому гламурна блондинка вперше вийшла заміж, тому першу річницю вирішила відсвяткувати не менш розкішно.

41-річна світська левиця та спадкоємиця готельного бізнесу Періс Хілтон із розмахом відсвяткувала першу річницю свого весілля з бізнесменом Картером Реумом 11 листопада. Гучну вечірку з атракціонами, дискотекою, напоями та безліччю фотозон провели в Лос-Анджелесі.

Періс кілька разів перевдягалася, але головним її луком став гламурний комбінезон рожевого кольору, усипаний стразами. Це вбрання блондинка доповнила черевиками на підборах, короною зі своїм ім'ям та рожевими окулярами.

Вона також зробила сріблястий манікюр, який чудово поєднувався з її діамантовими сережками і величезною обручкою.

Періс Гілтон / © Getty Images
Періс Гілтон / Фото: Getty Images

З Картером, який одягнув рожеву футболку, щоб відповідати дружині, Періс багато обіймалася і позувала на камеру.

Періс Гілтон / © Getty Images
Періс Гілтон / Фото: Getty Images

В Instagram зірка поділилася кількома кадрами та роликами зі своєї вечірки, яку сама називає "тусовкою століття".

Також на вечірці Періс було шоу дронів.

"Освітлення неба над пірсом Санта-Моніки за допомогою 500 дронів було не чим іншим, як захопливим. Я буквально ніколи не бачила нічого подібного, і це справді вивело вечірку 11:11 Media Adventures In Slivingland на новий рівень", — написала вона на своїй сторінці.

Читайте також:

Періс Гілтон поділилася спогадами про фізичне насильство, якого зазнавала у школі

Періс Гілтон поділилася спогадами про фізичне насильство, якого зазнавала у школі

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
850
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація