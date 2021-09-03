Періс Гілтон в міні, а її мама Кеті в кумедному капелюсі: зіркові леді сходили в кафе

Періс Гілтон в міні, а її мама Кеті в кумедному капелюсі: зіркові леді сходили в кафе

Періс Гілтон вже повернулася з відпустки, яку провела з коханим Картером Реумом на Сардинії.

Світська левиця була зазнімкована вчора в Лос-Анджелесі разом зі своєю 62-річною мамою Кеті Гілтон. Періс була одягнена в пильно-рожеву сукню, з малюнками жінки-кішки і чорним коміром. Зірка одягла тілесні колготи в сітку, на плечі у неї висіла чорна шкіряна сумка від Chanel, а на обличчі були чорні окуляри від Dolce & Gabbana. Взула Гілтон гостроносі туфлі на підборах з шипами і застібкою навколо ноги.

Періс Гілтон з мамою Кеті Гілтон / Getty Images

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Кеті Гілтон була одягнена в короткі чорні джинси і чорну сорочку з V-подібним вирізом на декольте. В руках вона тримала плетену сумку, на обличчі у жінки були також чорні окуляри, а на голові кумедний капелюх в блакитну смужку. Взула Кеті блакитні мюлі. Мама і її зіркова дочка разом відвідували котяче кафе в Лос-Анджелесі.

Періс Гілтон / Getty Images

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Стиль Періс Гілтон (26 фото)

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