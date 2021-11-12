Періс Гілтон вийшла заміж: перші фото з весілля

Періс Гілтон таки вийшла заміж. Принаймні про це свідчить її пост на сторінці в Instagram.
День свого весілля та підготовку до нього Гілтон вирішила перетворити на реалітішоу, що цілком в її дусі. Воно називається Paris In Love і Гілтон ретельно приховувала всі подробиці свого весілля, щоб ще більше підбадьорити публіку.
Вчора в своєму Instagram 40-річна світська левиця розповіла, що вийшла заміж за 40-річного підприємця Картера Реума. Весілля і вечірка відбулися в маєтку Бель-Ейр (Bel-Air), що належав її покійному дідусеві.
"День, на який ми ВСІ чекали, нарешті настав! Приєднуйтесь до мене в моїй неймовірній весільній подорожі на #ParisInLove, яка транслюється ЗАРАЗ на @PeacockTV ♀️ # ForeverHiltonReum", — написала в блогу Гілтон.
Нам вдалося знайти кілька перших фотографій із весілля. Але, чекаємо на продовження.
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