Періс Гілтон вийшла заміж: перші фото з весілля

Періс Гілтон таки вийшла заміж. Принаймні про це свідчить її пост на сторінці в Instagram.

День свого весілля та підготовку до нього Гілтон вирішила перетворити на реалітішоу, що цілком в її дусі. Воно називається Paris In Love і Гілтон ретельно приховувала всі подробиці свого весілля, щоб ще більше підбадьорити публіку.

Періс Гілтон та Картер Реум / Getty Images

Вчора в своєму Instagram 40-річна світська левиця розповіла, що вийшла заміж за 40-річного підприємця Картера Реума. Весілля і вечірка відбулися в маєтку Бель-Ейр (Bel-Air), що належав її покійному дідусеві.

Періс Гілтон та Картер Реум / Getty Images

"День, на який ми ВСІ чекали, нарешті настав! Приєднуйтесь до мене в моїй неймовірній весільній подорожі на #ParisInLove, яка транслюється ЗАРАЗ на @PeacockTV ‍♀️ # ForeverHiltonReum", — написала в блогу Гілтон.

Нам вдалося знайти кілька перших фотографій із весілля. Але, чекаємо на продовження.

Мама Періс Гілтон — Кеті Гілтон / Getty Images

Періс Гілтон та її сестра Нікі Ротшильд / Getty Images

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