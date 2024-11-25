Періс Гілтон заявила в інтерв'ю, що повністю натуральна: згадуємо, який вигляд вона мала раніше

Голлівудська суперзірка Періс Гілтон, яка цього року відсвяткувала свій 43-й день народження, відвідала подкаст Zach Sang Show, де зізналася, що не робила жодних косметичних процедур щодо поліпшення своєї зовнішності: не колола ботокс та філери і не робила пластичних операцій.

"Я дуже пишаюся тим, що я повністю натуральна. Я не засмагаю на сонці. Я ніколи не робила жодних ін'єкцій ботоксу, жодних операцій, нічого", — сказала Гілтон.

Також вона зазначила, що головному правилу догляду за собою її ще в дитинстві навчила мама: порадила їй за всяку ціну уникати сонця. Водночас Періс додала, що у неї вдома є персональний спасалон, в якому вона піклується про шкіру за допомогою світлотерапії та кріотерапії.

Однак якщо подивитися на фотографії зірки з минулого, то помітно, що вона все ж таки змінилася. Як думаєте, це пластика чи вік вплинули на її зовнішність?

Періс Гілтон, 2004 рік / Фото: Associated Press

Періс Гілтон, 2005 рік / Фото: Associated Press

Періс Гілтон, 2006 рік / Фото: Associated Press

Періс Гілтон, 2006 рік / Фото: Associated Press

Періс Гілтон, 2007 рік / Фото: Associated Press

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