Періс Гілтон повторила культовий образ Брітні Спірс із пітоном на плечах

Періс Гілтон / © Періс Гілтон/Instagram

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45-річна світська левиця, зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Періс Гілтон розпочала святкування Геловіна з ефектного перевтілення у свою давню подругу Брітні Спірс. Світська левиця відтворила один із найвідоміших образів поп-зірки — вбрання, в якому та виступила на церемонії MTV Video Music Awards у 2001 році.

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Періс опублікувала фотографії та відео в Instagram. Для цього образу вона одягла салатовий топ із рожевими стразами та шорти із зображенням синього метелика, прикрашені сріблястими камінцями. Образ доповнили сітчасті колготки, масивний золотистий пояс, високі чоботи, розшиті блискучими деталями, та сяючі аксесуари. На тілі Гілтон також були нанесені блискітки та візерунок зі стразів.

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Головною деталлю костюма стала велика змія, яку Періс, як і Брітні під час легендарного виступу, перекинула через плечі. Щоправда, в опублікованому ролику Гілтон використовувала гумову рептилію.

Зазначимо, Періс і Брітні дружать уже багато років, а образи співачки стали для Гілтон справжньою традицією на Геловін. У 2023 році вона повторила образ стюардеси з кліпу Toxic, а в 2025-му з’явилася в червоному латексному костюмі, натхненному відео Oops!… I Did It Again.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум привернула увагу моторошним костюмом на Геловін — модель показала перші деталі свого образу.

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