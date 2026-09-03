Періс Гілтон та її сестра Нікі позували у гарних образах під час відпочинку в Греції

Періс і Нікі Хілтон / © Періс Гілтон/Instagram

Реклама

45-річна світська левиця, зірка реаліті-шоу та бізнес-леді Періс Гілтон та її сестра — 42-річна бізнес-леді Нікі — вирушили разом на відпочинок до Греції. Знамениті сестри провели час на островах, насолоджуючись морем, сонячною погодою та прогулянками на розкішній яхті.

Періс опублікувала в Instagram серію фотографій із сімейного відпочинку. На одному з кадрів сестри позують разом на вулицях грецького міста. Дівчата зазнімковані в гарних літніх образах.

Реклама

Періс і Нікі Гілтон / © Періс Гілтон/Instagram

Періс Гілтон із донькою / © Періс Гілтон/Instagram

Періс одягнена у довгу білу сукню з вишивкою у стилі Рішельє, яку вона доповнює панамкою та шкіряною сумкою з принтом, а Нікі — у красиву білу сукню з синім принтом та оголеними плечима.

Реклама

Періс і Нікі Гілтон / © Періс Гілтон/Instagram

© Періс Гілтон/Instagram

«Ми проводимо наше найкраще літо в Греції. Сонце, море та всі мої улюблені люди», — написала старша сестра під фото.

Зазначимо, що Періс і Нікі — старші доньки бізнесмена Річарда Гілтона та світської левиці Кеті Гілтон. Незважаючи на насичений графік, сестри підтримують тісні стосунки й нерідко проводять час разом.

Нагадаємо, раніше Періс Гілтон та її сестра Нікі відвели дітей до Діснейленду.

Новини партнерів