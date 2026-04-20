Періс Гілтон у гламурному ансамблі зі стразами й лелітками відвідала церемонію
Знаменита красуня обрала лук в улюбленому стилі, завдяки якому сяяла, як діамант.
Голлівудська тусовщиця Періс Гілтон залишила двох дітей вдома і вирушила на новий гламурний захід — відвідала церемонію вручення премії Breakthrough Prize 2026.
Для появи на червоній доріжці білявка обрала улюблений стиль — гламурний ансамбль чорного кольору, який підкреслював її витончену фігуру. Періс одягла чорний корсет з архітектурним верхом і спідницю-русалку з довгим шлейфом, які були повністю розшиті лелітками та декоровані сріблястими стразами.
З боків на корсеті зірки було гламурне шнурування теж зі стразами. Образ вона доповнила високими оксамитовими рукавичками, перукою з довгим волоссям, укладеним в елегантні локони, а також кольє з безліччю ниток з діамантами і зробила яскравий макіяж.
Традиційно компанію на заході Періс склав її чоловік Картер Реум, який одягнув класичний чорний костюм з сорочкою і краваткою-метеликом.
Пара сяяла на цій церемонії після того, як відвідала світський захід, присвячений відкриттю нової галереї в Los Angeles County Museum of Art (LACMA). Періс була в сукні Gucci, а Картер — у дуже схожому смокінгу, і позували вони обійнявшись.