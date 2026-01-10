Періс Гілтон у леопардовій мінісукні і туфлях зі стразами позувала на фешнпремії

Періс Гілтон / © Associated Press

У Санта-Моніці відбулася церемонія вручення премії WWD Style Awards 2026, яку відвідала Періс Гілтон.

Світська левиця з’явилася на червоній доріжці у гламурному аутфіті від бренду The New Arrivals. На ній була леопардова мінісукня з фігурним ліфом, вирізом і баскою, а також чорний прозорий кетс’ют.

Образ Періс доповнила чорними туфлями, усипаними стразами. Волосся вона зібрала у високий хвіст, зробила макіяж із пишними віями і рожевими рум’янами, а також французький манікюр. У вухах у Гілтон були сережки-кільця з діамантами.

Нагадаємо, Періс Гілтон вийшла у світ із песиком, як у Демі Мур.