Шоу-бізнес
133
1 хв

Періс Гілтон у леопардовій мінісукні і туфлях зі стразами позувала на фешнпремії

Світська левиця обрала гламурний лук для своєї появи на церемонії.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Періс Гілтон

Періс Гілтон / © Associated Press

У Санта-Моніці відбулася церемонія вручення премії WWD Style Awards 2026, яку відвідала Періс Гілтон.

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Світська левиця з’явилася на червоній доріжці у гламурному аутфіті від бренду The New Arrivals. На ній була леопардова мінісукня з фігурним ліфом, вирізом і баскою, а також чорний прозорий кетс’ют.

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Образ Періс доповнила чорними туфлями, усипаними стразами. Волосся вона зібрала у високий хвіст, зробила макіяж із пишними віями і рожевими рум’янами, а також французький манікюр. У вухах у Гілтон були сережки-кільця з діамантами.

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Нагадаємо, Періс Гілтон вийшла у світ із песиком, як у Демі Мур.

133
