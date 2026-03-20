Періс Гілтон у одязі з леопардовим принтом помітили на знімальному майданчику фільму
Попікона повернеться на екрани і саме зараз кипить робота над фільмом, у якому ми її побачим.
Періс Гілтон з’явиться у новому фільмі, який називатиметься Clashing Through the Snow. Проєкт зараз лише у розробці, його знімають для Prime Video у Нью-Йорку і очікується, що це буде комедія.
Білявку помітили на знімальному майданчику на Мангеттені у доволі епатажному образі. Періс поєднала боді з леопардовими та прозорими вставками, а також шкіряну спідницю зі складками. Також у образі зірки були капронові колготки у сіточку, чоботи-ботфорти і шуба з леопардовим принтом. Гламуру її образу додавала квадратна сумка, на якій повторювався леопардовий принт, а також діамантові прикраси і окуляри.
Яку саме роль Гілтон зіграє поки що невідомо, адже це може бути і камео. Раніше вона неодноразово з’являлась у кіно в ролі самої себе, зокрема у таких відомих комедіях як «Елітне суспільство» та «Зразковий самець».
У новому фільмі окрім Періс також з’являться актори Крістофер Бріні та Мішель Рендольф, який теж помітили на зніманнях у Верхньому Вест-Сайді в Нью-Йорку. Як можна побачити за декораціями — дія фільму буде відбуватись взимку, в різдвяний сезон.