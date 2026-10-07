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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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414
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1 хв

Періс Гілтон у прозорій мереживній сукні блиснула фігурою на гала-вечорі

Зірка з’явилася на публіці в ефектному вечірньому вбранні.

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Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Періс Гілтон

Періс Гілтон / © Associated Press

45-річна світська левиця, зірка реаліті-шоу та бізнес-леді Періс Гілтон викликала фурор своєю появою на гала-вечорі BoF 500 у Парижі. Для світського заходу вона обрала сміливий образ, зробивши ставку на прозоре мереживо.

Періс з’явилася перед фотографами у довгій обтислій чорній сукні Annie’s Theodora Gown з високим коміром і довгими рукавами від Annie’s Ibiza.

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Сукню прикрашали щільні мереживні візерунки, які частково прикривали фігуру. Гілтон доповнила свій образ чорними туфлями та вузькими сонцезахисними окулярами, які під час зйомки тримала в руках.

Зірка зібрала своє світле волосся у високу об’ємну зачіску, залишивши декілька завитих пасом біля обличчя.

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Разом із Періс на захід прийшла її сестра Нікі Гілтон, яка обрала більш стриманий образ.

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Гала-вечір BoF 500 відбувся в паризькому готелі Shangri-La в рамках Тижня моди. Цей захід щорічно збирає найвпливовіших представників світової фешн-індустрії. На ньому також з’явилася супермодель Гайді Клум у супроводі своєї 16-річної доньки Лу.

Гайді Клум із донькою Лу / © Getty Images

Гайді Клум із донькою Лу / © Getty Images

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