Періс Гілтон у сукні з декольте до пупка сяяла на заході перед церемонією «Греммі»

Періс Гілтон відвідала передцеремонію «Греммі», яка відбулася у готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз.

На червоній доріжці світська левиця зявилася у вечірній сукні максі з глибоким V-подібним вирізом до пупка. Вбрання також мало високий комір-чокер зі стразами, довгі рукави і тканинний пояс із драпуванням, оздоблений розсипом страз.

Аутфіт Гілтон доповнила чорними туфлями-човниками. У неї була гарна зачіска з локонами і боковим проділом, макіяж смокі-айс і французький манікюр. У вухах у неї були великі діамантові сережки, а на руці — каблучка з масивним діамантом.

Нагадаємо, раніше Періс Гілтон потрапила до об’єктивів папараці у квітковій сукні і зі своєю маленькою донечкою.