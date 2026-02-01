- Дата публікації
Періс Гілтон у сукні з декольте до пупка сяяла на заході перед церемонією «Греммі»
44-річна світська левиця в образі total black позувала перед фотографами.
Періс Гілтон відвідала передцеремонію «Греммі», яка відбулася у готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз.
На червоній доріжці світська левиця зявилася у вечірній сукні максі з глибоким V-подібним вирізом до пупка. Вбрання також мало високий комір-чокер зі стразами, довгі рукави і тканинний пояс із драпуванням, оздоблений розсипом страз.
Аутфіт Гілтон доповнила чорними туфлями-човниками. У неї була гарна зачіска з локонами і боковим проділом, макіяж смокі-айс і французький манікюр. У вухах у неї були великі діамантові сережки, а на руці — каблучка з масивним діамантом.
Нагадаємо, раніше Періс Гілтон потрапила до об’єктивів папараці у квітковій сукні і зі своєю маленькою донечкою.