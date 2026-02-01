ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
1 хв

Періс Гілтон у сукні з декольте до пупка сяяла на заході перед церемонією «Греммі»

44-річна світська левиця в образі total black позувала перед фотографами.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Періс Гілтон

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон відвідала передцеремонію «Греммі», яка відбулася у готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз.

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

На червоній доріжці світська левиця зявилася у вечірній сукні максі з глибоким V-подібним вирізом до пупка. Вбрання також мало високий комір-чокер зі стразами, довгі рукави і тканинний пояс із драпуванням, оздоблений розсипом страз.

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Аутфіт Гілтон доповнила чорними туфлями-човниками. У неї була гарна зачіска з локонами і боковим проділом, макіяж смокі-айс і французький манікюр. У вухах у неї були великі діамантові сережки, а на руці — каблучка з масивним діамантом.

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Нагадаємо, раніше Періс Гілтон потрапила до об’єктивів папараці у квітковій сукні і зі своєю маленькою донечкою.

Дата публікації
Кількість переглядів
108
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie