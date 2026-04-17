Періс Гілтон у сукні з одним рукавом і лелітками сяяла на яскравому заході для знаменитостей
45-річна знаменитість вийшла у світ з чоловіком-бізнесменом.
У США відбувся світський захід присвячений відкриттю нової галереї у Los Angeles County Museum of Art (LACMA) — найбільшого художньому музею на західному узбережжі. Він супроводжувався галавечором, на який було запрошено безліч знаменитостей, серед яких помітили і голівудську білявку Періс Гілтон.
Вона прийшла на захід у чорній сукні від бренду Gucci, яка мала простий фасон із довгою спідницею, невеликим шлейфом і приталеним силуетом. У сукні був лише один рукав, який став родзинкою лаконічного образу.
Також її сукня була розшита сріблястими лелітками, які ефектно переливались і створювали дуохромний ефект. Цей вечірній образ Періс доповнила невеликою сумкою з монограмою бренду і прикрасами, які також були від бренду Gucci.
Над образом зірки працювала стилістка Мейв Рейлі, а деталі, зокрема сумочку та коштовності, вона і Гілтон показали у Instagram.
Періс прийшла на галавечір зі своїм чоловіком Картером Реумом, який одягнув вишуканий вечірній смокінг. Пара у шлюбі від 2021 року і виховує двох дітей — сина і доньку.