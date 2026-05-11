Періс Гілтон з ніг до голови в рожевому луку весело проводила час у Лос-Анджелесі

Періс Гілтон / © Getty Images

Американська зірка Періс Гілтон з’явилася на рекламному заході магазину в Каліфорнії, де презентували речі та аксесуари у стилі Barbiecore. Відповідно все було рожевим, гламурним і у стилі відомої ляльки.

Періс одягла топ у стилі косухи, що також мав пряжку на животі, який вона поєднала з прямою спідницею-олівцем, туфлями, декорованими стразами, та такими аксесуарами, як сумка на ланцюжку, невелика валізка, рукавички й окуляри. На шиї суперзірки сяяв чокер зі стразами, а на обличчі у неї був яскравий макіяж.

Як Періс проводила час на цьому рожевому барбі-заході, вона показала в короткому відео.

