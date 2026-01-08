ТСН у соціальних мережах

Періс Гілтон з’явилася на публіці із песиком як у Демі Мур

Голлівудська суперзірка потрапила до об’єктивів фотографів, коли прямувала на шоу Келлі Кларксон в Нью-Йорку.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Періс Гілтон

Періс Гілтон / © Getty Images

На інтерв’ю Періс Гілтон одягла яскравий лонгслів з геометричним принтом, а також шкіряні штани, які доповнила теплим пальтом зі штучним хутром на комірі і манжетах.

Біляве волосся Періс вклала в ідеальну зачіску з локонами, а також зробила макіяж і доповнила образ діамантовими сережками та окулярами у темній оправі. У одній руці вона несла сумку Chanel з яскравим принтом, а у іншій маленького песика породи чихуахуа.

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Песика зірка назвала Айконік Прінцес (англ. — Iconic Princess), але скорочено називає просто Айконік. Також ця тварина нещодавно у родині зірки і Періс із нею просто нерозлучна, а також публікує багато спільних відео з улюбленцем в соцмережах.

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Також нерозлучна з песиком такої ж породи акторка Демі Мур. Вона бере улюбленця на усі заходи та часто на червоні доріжки, а якось навіть прийшла із свом чихуахуа, яку звати Пілаф, на модний показ.

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

