Періс Гілтон з’явилася на публіці із песиком як у Демі Мур

Періс Гілтон / © Getty Images

Реклама

На інтерв’ю Періс Гілтон одягла яскравий лонгслів з геометричним принтом, а також шкіряні штани, які доповнила теплим пальтом зі штучним хутром на комірі і манжетах.

Біляве волосся Періс вклала в ідеальну зачіску з локонами, а також зробила макіяж і доповнила образ діамантовими сережками та окулярами у темній оправі. У одній руці вона несла сумку Chanel з яскравим принтом, а у іншій маленького песика породи чихуахуа.

Періс Гілтон / © Getty Images

Песика зірка назвала Айконік Прінцес (англ. — Iconic Princess), але скорочено називає просто Айконік. Також ця тварина нещодавно у родині зірки і Періс із нею просто нерозлучна, а також публікує багато спільних відео з улюбленцем в соцмережах.

Реклама

Періс Гілтон / © Getty Images

Також нерозлучна з песиком такої ж породи акторка Демі Мур. Вона бере улюбленця на усі заходи та часто на червоні доріжки, а якось навіть прийшла із свом чихуахуа, яку звати Пілаф, на модний показ.

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press