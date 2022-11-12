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Перша леді у чорному костюмі, президент – в одязі кольору хакі: Зеленські на інтерв'ю

Перша леді у чорному костюмі, президент – в одязі кольору хакі: Зеленські на інтерв'ю

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Перша леді у чорному костюмі, президент – в одязі кольору хакі: Зеленські на інтерв'ю

Президентське подружжя розповіло американськй журналістці про війну в Україні.

Подружжя Зеленських дало інтерв'ю американській телекомпанії CNN. В Instagram вони опублікували спільні дописи з відео з розмови.

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Президент і перша леді розповіли про ситуацію в Україні під час війни. Зокрема, вони поговорили про депортованих і постраждалих від російської агресії дітей. Наша країна робить все можливе, щоб їх врятувати і допомогти.

Володимир Олександрович постав перед журналісткою в образі у стилі мілітарі. На ньому був одяг кольору хакі: флісова кофта з капюшоном, футболка, штани і кросівки.

Олена Володимирівна була одягнена в образ total black: двобортний жакет, прямі вкорочені штани і водолазка. Лук вона доповнила чорними туфлями на низькій підошві. Волосся перша леді заплела в косу, зробила ніжний макіяж і прикріпила до лацкану жакета золоту брошку з колекції Guzema Jewelry Х Gunia Project.

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Нагадаємо, Зеленська у всьому чорному відвідала відкриття Центру допомоги врятованим у Києві.

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Дата публікації
Перегляди
762
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