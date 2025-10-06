Перша поява після новин про розлучення: Ніколь Кідман відвідала світський захід

Тейлор Шерідан і Ніколь Кідман на сцені галавечора amfAR у Далласі / © Getty Images

Акторка з’явилася на публіці лише через кілька днів після того, як стало відомо про її розлучення зі співаком Кітом Урбаном.

Ніколь відвідала галавечір amfAR у Далласі і вийшла на публіку в лаконічній чорній оксамитовій сукні з фігурним декольте, яку доповнила кількома прикрасами і простою зачіскою.

Ніколь Кідман, Кайл Кліффорд, Тейлор Шерідан / © Getty Images

Під час заходу вона позувала з Кайлом Кліффордом, директором з розвитку amfAR, і актором Тейлором Шеріданом, якому на сцені також вручила нагороду.

Кайл Кліффорд і Тейлор Шерідан / © Getty Images

Нагадаємо, що 30 вересня Кідман подала на розлучення з Урбаном, поклавши кінець 19-річному шлюбу. Згідно з судовими документами, вона послалася на «непереборні суперечки» та «подружні труднощі», що тривають. У заяві зірка просила одноосібну опіку над двома доньками — Сандей Роуз і Фейт Маргарет.

Також інсайдер підтвердив Fox News Digital, що ходять чутки про іншу жінку. Видання TMZ першим повідомило, що Урбан, можливо, вже зустрічається з кимось іншим. Джерело, близьке до Кідман, заявило: «Усі ознаки вказують на те, що в Кіта інша жінка. Скажімо так, Ніколь не заперечує цього, але вона однаково шокована».

Інше джерело повідомило виданню, що чутки про нову інтрижку Урбана «поширилися по всьому Нешвіллу».