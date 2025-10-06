- Дата публікації
- Шоу-бізнес
- 291
- 1 хв
Перша поява після новин про розлучення: Ніколь Кідман відвідала світський захід
58-річна Ніколь Кідман у суботу проявила хоробрість і вийшла у світ.
Акторка з’явилася на публіці лише через кілька днів після того, як стало відомо про її розлучення зі співаком Кітом Урбаном.
Ніколь відвідала галавечір amfAR у Далласі і вийшла на публіку в лаконічній чорній оксамитовій сукні з фігурним декольте, яку доповнила кількома прикрасами і простою зачіскою.
Під час заходу вона позувала з Кайлом Кліффордом, директором з розвитку amfAR, і актором Тейлором Шеріданом, якому на сцені також вручила нагороду.
Нагадаємо, що 30 вересня Кідман подала на розлучення з Урбаном, поклавши кінець 19-річному шлюбу. Згідно з судовими документами, вона послалася на «непереборні суперечки» та «подружні труднощі», що тривають. У заяві зірка просила одноосібну опіку над двома доньками — Сандей Роуз і Фейт Маргарет.
Також інсайдер підтвердив Fox News Digital, що ходять чутки про іншу жінку. Видання TMZ першим повідомило, що Урбан, можливо, вже зустрічається з кимось іншим. Джерело, близьке до Кідман, заявило: «Усі ознаки вказують на те, що в Кіта інша жінка. Скажімо так, Ніколь не заперечує цього, але вона однаково шокована».
Інше джерело повідомило виданню, що чутки про нову інтрижку Урбана «поширилися по всьому Нешвіллу».