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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
337
Час на прочитання
1 хв

Перша поява після новин про відставку: Анна Вінтур відвідала модний показ у Нью-Йорку

Протягом багатьох років вона була не лише спостерігачкою, а й законодавицею моди, людиною, чия думка формувала подіуми та глянець.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Анна Вінтур

Анна Вінтур / © Getty Images

Дизайнер Марк Джейкобс представив свою нову колекцію на гламурному показі мод у Нью-Йорку, і серед найважливіших гостей була, без перебільшення, впливова персона — Анна Вінтур, ікона моди і вже колишня редакторка американського Vogue.

Жінка вкотре продемонструвала свій уже фірмовий стиль, адже з’явилася на модному шоу в білому костюмі, який включав довгу спідницю зі складками та квітковим принтом, а також подібну блузку з довгими рукавами. Вбрання Анна доповнила золотистими босоніжками на підборах і коштовностями з величезними кольоровими каменями, які прикрашали її шию у три ряди.

Анна Вінтур / © Getty Images

Анна Вінтур / © Getty Images

Це був перший вихід Анни у світ після того, як стало відомо, що після 37 років на посаді найвпливовішого модного видання у світі вона йде. Але зовсім 75-річна Вінтур роботу не залишає, оскільки залишиться в компанії Conde Nast і продовжить обіймати посаду глобальної редакційної директорки Vogue, а також головної контент-директорки видавничого дому, в якому вона займається журналами Wired, Vanity Fair, GQ, Glamour і Bon Appetit.

Відомо, що вона вже підшукує собі заміну та особисто обере нового головного редактора.

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Дата публікації
Кількість переглядів
337
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