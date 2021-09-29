Перша поява після пологів: Cardi В позувала в розкішній червоній сукні з пір'ям і лелітками

Перша поява після пологів: Cardi В позувала в розкішній червоній сукні з пір'ям і лелітками

Ця незвичайна сукня була створена модельєром для колекції 1995 року, яку він присвятив 20-річчю Cirque d'hiver (Зимовому цирку).

Американська реперша Cardi В перше після народження другої дитини з'явилася на світському заході. Зірка прилетіла до Парижа, щоб відвідати виставку вбрань французького модельєра Тьєрі Мюглера під назвою Thierry Mugler: Couturissime, яка відбувалася в Музеї декоративного мистецтва.

Для своєї появи зірка одягла ефектну червону сукню, що була розшита лелітками, камінням і мала глибоке декольте. А ось доповненням і головною прикрасою цього вбрання стала накидка зі шлейфом і величезним пір'ям в стилі кабаре. Також Cardi В доповнила лук перукою зі світлим волоссям, кольє з рубінами і рукавичками, які теж були розшиті лелітками.

Cardi В / Getty Images

На обличчі у зірки був карасивий блискучий макіяж, а ось брови оформлені стразами в колір сукні.

Cardi В / Getty Images

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