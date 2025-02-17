Перша поява після скандалу: Блейк Лайвлі одягла гламурну сукню та відвідала вечірку у Нью-Йорку

37-річна Блейк Лайвлі та її чоловік Райан Рейнольдс з'явилися на гламурному світському заході у Нью-Йорку, присвяченому 50-річчю розважального шоу Saturday Night Live.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Сяяла перед фотографами зірка у розкішній і дуже гламурній сукні від бренду Tamara Ralph, яку той представив у колекції от кутюр осінь-зима 2024. Виконана вона була у срібному кольорі, декорована стразами, лелітками, мала імітацію корсету на талії, а також глибоке декольте, бретельки та 3D-квіти у вигляді великих орхідей.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Це гарне вбрання вона носила у поєднанні з не менш гламурними босоніжками від Aquazzura та масивними прикрасами від свого улюбленого бренду Lorraine Schwartz Jewelry. На обличчі візажисти зробили їй макіяж у ніжних натуральних відтінках, а волосся акторки було укладено у зачіску голлівудська хвиля.

Блейк Лайвлі та її чоловік Раян Рейнольдс / Фото: Associated Press

Її поява на цьому заході стала першим виходом на публіку після скандалу з колегою по фільму "Покинь, якщо кохаєш" — актором та режисером Джастіном Бальдоні, якого вона звинуватила у домаганнях на знімальному майданчику. За словами Лайвлі, Бальдоні нібито показував їй відверті фото, зізнавався у порнозалежності, часто імпровізував під час знімань інтимних сцен, а також приходив до неї в гримерку, коли вона не була одягнена. Він заперечує будь-які звинувачення та подав на Блейк зустрічних позов.

Однак вибір Блейк сукні трохи здивував, вбрання дуже схоже за дизайном на те, яке вона носила в Лондоні, на презентації фільму "Покинь, якщо кохаєш" — сукні-бюстьє зі стразами та орхідеями.

Читайте також:

Блейк Лайвлі у гарному та яскравому вбранні (17 фото)