Перша появу після звістки про хворобу: Джастіна Бібера та його дружину помітили після церковної служби

Перша появу після звістки про хворобу: Джастіна Бібера та його дружину помітили після церковної служби

Наразі артист проходить лікування та відпочиває.

Співак Джастін Бібер вперше з'явився на публіці після того, як розповів шанувальникам, що йому паралізувало половину обличчя. Причиною проблем з лицьовим нервом став синдром Рамсея Ганта — це форма оперізувального герпесу, який вражає лицьовий нерв і викликає параліч обличчя і сильні болі, а також може призвести до ураження слуху.

Коли Бібер записував звернення до шанувальників, він не міг ворушити м'язами обличчя і моргати, але чи стало йому лыпше поки невідомо, оскільки з пресою він не спілкувався. Знаменитість та його дружина Гейлі сходили на службу до церкви і потім пройшли до своєї машини у супроводі охорони.

Джастін Бібер / Фото: Getty Images

Співак був одягнений у чорну футболку з потертостями та декоративними дірками, мішкуваті сірі штани Balenciaga та оверсайз куртку. Доповнили аутфіт білі кросівки Nike, кепка, сонцезахисні окуляри та кілька діамантових прикрас, серед яких особливу увагу привертав величезний перстень на вказівному пальці.

Перстень Джастіна Бібера / Фото: Getty Images

Гейлі була одягнена в мінішорти, ймовірно від бренду EB Denim, білу футболку, кеди Adidas та стильну косуху.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

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