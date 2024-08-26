Перша річниця стосунків: дівчина Венсана Касселя показала їхні спільні відверті фото

Днями пара відзначила першу річницю своїх стосунків.
27-річна австралійська модель – Нара Баптіста – поділилася у своєму Instagram серією знімків зі своїм коханим – 57-річним актором Венсаном Касселем.
На фото вони позують обіймаючи, лежачи на пляжі, під час поцілунку, на кухні під час приготування їжі тощо. Є серед знімків і відверті, наприклад, коли Нара позує у ванній топлесі, прикриваючи оголені груди руками.
(гортайте фото вправо)
"Кохання – це все. Ти дав відчути мені життя", — підписала фотографії Баптіста.
"Після дощу виходить сонце…ти моє сонце", — написав Венсан у коментарях під знімками.
Венсан Кассель офіційно підтвердив свої стосунки з 27-річною австралійською моделлю Нарою Баптістою, опублікувавши в Instagram кілька фото з нею у листопаді 2023-го. А у травні цього року пара відвідала разом Каннський кінофестиваль та позувала фотографам перед прем'єрою фільму "Партенопа". Кассель був у синьому костюмі та чорній сорочці, а ось його супутниця – у чорній сукні-бюсті та босоніжках на підборах від Prada.
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