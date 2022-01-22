Перша роль після скандалу: Джонні Депп зіграє у французькому фільмі

Знымання фільму розпочнеться цього літа.

Скандальний голлівудський актор Джонні Депп знову з'явиться на екранах, проте роботу він знайшов не в США, а у Франції — актор втілить роль короля Людовика XV. Режисером фільму стане Майвен, раніше відома за роботою над фільмом "Мій король", повідомляє Variety.

Знімання нового фільму з Деппом відбуватимуться серед паризьких пам'яток, серед яких буде Версаль. Відомо, що зніматиметься фільм три тижні, проте ні назва, ні сюжет пок щои не розголошуються.

Разом із Джонні Деппом у фільмі також зніметься і сама режисерка. Майвенн виконає роль графині Жанни Дюбаррі, яка була останньою коханкою Людовіка XV.

Джонні Депп / Associated Press

Нагадаємо, що після скандального судового процесу зі своєю колишньою дружиною Ембер Герд, яка звинуватила його в домашньому насильстві, актор був звільнений з останнього фільму "Фантастичні звірі і де їх шукати" і після того займався лише озвучуванням мультсеріалу "Тупіки".

Попри повну відмову працювати з Деппом американських режисерів і кіностудій, у Європі актор з таким негативом не зіштовхувався і навіть отримав минулого року премію на кінофестивалі у Карлових Варах, а у 2020 – у французькій Нормандії.

Джонні Депп / Associated Press

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