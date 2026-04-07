Перші "Ангели Чарлі": який вигляд мають зірки культової франшизи зараз

Кейт Джексон, Жаклін Сміт та Шеріл Ледд / © Associated Press

У 1970-х роках на екрани виходив серіал «Ангели Чарлі», головні ролі у якому виконали акторки Кейт Джексон, Жаклін Сміт та Шеріл Ледд. Шоу транслювалося на американському телебаченні від 22 вересня 1976 року до 24 червня 1981 року, протягом п’яти сезонів, які включали з 115 епізодів. Серіал був дуже популярним і ще досі має культовий статус, хоча його і затьмарили більш новіші римейки.

Акторки, які у ньому зіграли, зараз вже у поважному віці і цього тижня возз’єдналися у Лос-Анджелесі і вийшли разом на червону доріжку.

77-річний Джексон, 80-річна Сміт та 74-річна Ледд були у гарному настрої, коли позували для фотографій разом. Усі вони одягли штанні костюми і мали неперевершений вигляд.

Здається, що за ці роки акторки майже не змінились. Який вигляд вони мали у молоді роки, коли серіал «Ангели Чарлі» вихов в ефір, ви можете подивитись на фото нижче.