Перші "Ангели Чарлі": який вигляд мають зірки культової франшизи зараз

До того як на екранах засяяли Камерон Діас, Дрю Беррімор та Люсі Лью у фільмі 2000 року «Ангели Чарлі», насправді існували три інших зірки, про яких мало хто знає.

Юлія Каранковська
Кейт Джексон, Жаклін Сміт та Шеріл Ледд

Кейт Джексон, Жаклін Сміт та Шеріл Ледд / © Associated Press

У 1970-х роках на екрани виходив серіал «Ангели Чарлі», головні ролі у якому виконали акторки Кейт Джексон, Жаклін Сміт та Шеріл Ледд. Шоу транслювалося на американському телебаченні від 22 вересня 1976 року до 24 червня 1981 року, протягом п’яти сезонів, які включали з 115 епізодів. Серіал був дуже популярним і ще досі має культовий статус, хоча його і затьмарили більш новіші римейки.

Акторки, які у ньому зіграли, зараз вже у поважному віці і цього тижня возз’єдналися у Лос-Анджелесі і вийшли разом на червону доріжку.

77-річний Джексон, 80-річна Сміт та 74-річна Ледд були у гарному настрої, коли позували для фотографій разом. Усі вони одягли штанні костюми і мали неперевершений вигляд.

Здається, що за ці роки акторки майже не змінились. Який вигляд вони мали у молоді роки, коли серіал «Ангели Чарлі» вихов в ефір, ви можете подивитись на фото нижче.

