Перші фото нареченої: Дженніфер Лопес показала три розкішні весільні образи

У суботу, 20 серпня, у Джорджії відбулося довгоочікуване пишне весілля Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Пара знаменитостей відновила свій роман майже через 20 років після розриву на початку нульових.

У липні вони розписалися в маленькій каплиці в Лас-Вегасі, а потім вирішили все ж організувати пишне святкування для рідних, друзів і самих себе. Звичайно ж, Дженніфер не була б самою собою, якби не влаштувала справжній бал переодягань у різні весільні сукні. Всього у нареченої було три білосніжні вбрання і кожен з них ексклюзивно створив американський бренд Ralph Lauren.

Через кілька днів після урочистостей Дженніфер вирішила поділитися своїми образами із шанувальниками. Оскільки це сукні от кутюр, кожна з них оцінюється в 1 мільйон доларів, повідомляє Daily Mail.

Також у виданні зазначили, що сукні пошиті вручну з найкращих матеріалів, але для бренду така робота нехарактерна і зазвичай вони не спеціалізуються на весільній моді. Ймовірно, бренд був або найнятий для весілля Лопес, оскільки Бен і всі діти пари також були в образах від Ralph Lauren.

Дженіфер Лопес / Фото: OnTheJLo.com

Головна сукня суперзірки була трохи н характерною для Лопес, оскільки зазвичай вона одягає більш сексуальні образи, а також любить мереживо. Але для головної появи Дженніфер обрала сукню фасону русалка з горловиною-водолазкою і рукавами флаттер. Спина цієї сукні була відкрита і з тонкою сіточкою, яка застібалася на білі ґудзики.

Спідниця вбрання була прикрашена безліччю воланів та довгим шлейфом. Доповнили цей образ довга фата, сережки з перлами і діамантами.

Дженіфер Лопес / Фото: OnTheJLo.com

Також ексклюзивний кадр у цьоу луку опублікував і Vogue. Як бачимо, букет нареченої був зібраний у класичному стилі.

Весілля пари було організовано у старому голлівудському стилі, на ньому було 135 осіб. Сама церемонія тривала 45 хвилин і вів її Джей Шетті. Згідно з Vogue, захід відбувався під білою аркою, яку прикрашали дельфініуми від Jenevieve Peralta Floral Design та Tulips & Twigs.

Після церемонії наречена одягла ще дві сукні. Першою була з глибоким декольте, американською проймою, шлейфом та капюшоном із шовку.

Дженіфер Лопес / Фото: OnTheJLo.com

І нарешті третя сукня Дженніфер гарно підкреслювала її фігуру, була з оголеною спиною і багато прикрашена каскадом із перлин.

Дженіфер Лопес / Фото: OnTheJLo.com

Кропітким процесом створення цих розкішних кутюрних вбрань бренд Ralph Lauren поділився у короткому атмосферному ролику.

Сама ж Дженніфер пообіцяла фанам, що незабаром поділиться ще знімками з весілля та розповість кілька подробиць.

Читайте також: