Перші фото та збір коштів для України: як минуло весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц

Перші фото та збір коштів для України: як минуло весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц

У суботу, 9 квітня, відбулося весілля Ніколи Пельтц та Брукліна Бекхема.

Пара обрала для церемонії особливий день, цього дня в Британії згадували про принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II, який помер рік тому. Урочистість Ніколи та Брукліна минула грандіозно, але фотографій у соцмережах практично не знайти. Гостей просили не знімати дійство на мобільні телефони, оскільки знімки обіцяли показати у журналі Vogue.

Мама нареченого – Вікторія Бекхем поділилася першим кадром молодят у себе в Instagram. На знімку Нікола у білій сукні на широких бретельках та з високими мереживними рукавичками від Valentino, а Бруклін у фраку.

"Вітаємо, містер і місіс Бекхеми X Ласкаво просимо до сім'ї x", — написала під фото Вікторія.

Також дизайнерка опублікувала кілька інших знімків з весілля, на них зображений її чоловік Девід у розстебнутій на кілька верхніх ґудзиків сорочці та в обіймах з молодшими дітьми – сином Ромео та донькою Гарпер.

“Нас чекають захопливі вихідні!! Поцілунки з Маямі ☀️ Ми любимо вас, @brooklynbeckham та @nicolaannepeltz!! Поцілунки @davidbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven", - написала у підписі мати нареченого.

Загалом на церемонії було близько 600 гостей.

Замість подарунків батько Ніколи – Нельсон – попросив зробити пожертвування на підтримку України, про що оголосив у своїй весільній промові. Опублікувавши фото з батьком в Instagram Нікола написала: "Дякую за найпрекрасніші вихідні у моєму житті. Ти вітер під моїми крилами ❤️".

Раніше, нагадаємо, і Девід та Вікторія Бекхеми допомогли Україні фінансово.

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