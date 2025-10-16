Медісон Бір / © Associated Press

Менше, ніж через годину, у Нью-Йорку розпочнеться довгоочікуване легендарне Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Ми показали вже, як за лаштунками моделі готуються до свого виходу на подіум. А тепер покажемо гостей, які першими прибули на цю гламурну подію у фешніндустрії.

Тож на шоу вже приїхала американська співачка Медісон Бір, яка обрала для своєї появи відвертий аутфіт. Вона одягнена у «голу» чорну мереживну сукню у білизняному стилі. Вбрання розшите чорними намистинами і має розрізи, які оголюють її струнке тіло.

Медісон Бір / © Associated Press

На івенті вже також з’явилися учасниці південнокорейського гурту TWICE — Найон, Чіхьо, Цую та Момо, які позують в ефектних вбраннях.

Учасниці гурту TWICE / © Associated Press

На Найон — оригінальна чорна «вирізана» сукня, яка нагадує саморобку для гірлянди, на Чіхьо — прозора мереживна сукня з V-подібним вирізом, на Цую — біла сукня з драпуванням, вирізами на талії і гарною брошкою, а Момо вирішила виділитися й одягла діловий чорний костюм у смужку, який доповнила мереживним бюстгальтером.