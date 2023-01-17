Перші кадри: акторка Маріса Абела на зніманнях байопіка про Емі Вайнгаус

Вибір акторки на цю роль не схвалили у Мережі.

Британська акторка Маріса Абела зіграє культову співачку Емі Вайнгаус у майбутньому байопіку, який розповідає про життя та залежність зірки, які в результаті призвели до її загибелі у віці 27 років.

Знімання вже почалися 16 січня в Лондоні, а фільм за попередньою інформацією отримає назву Back to Black, яка співзвучна з останнім студійним альбомом Емі, а також синглом з нього, що став хітом у всьому світі.

Під час роботи Марісу вже сфотографували папараці. Акторка була одягнена у чорну мінісукню, косуху та балетки, у руці вона тримала чорну сумку.

Маріса Абела та Едді Марсан на зйомках / Фото: Getty Images

Волосся акторки було укладено у фірмову зачіску, яку носила Вайнгаус. У кадр із нею потрапив ще й актор Едді Марсан, відомо, що він зіграє батька співачки Мітчелла Вайнгауса.

Маріса Абела та Едді Марсан на зйомках / Фото: Getty Images

Однак вибір акторки на роль знаменитої співачки не пройшов схвалення шанувальників. Багато хто в коментарях у соцмережах критикує Марісу, зазначаючи, що вона не схожа на Вайнгаус. Однією з кандидатур, які часто обговорюються стала Леді Гага, нібито ця зірка зіграла б Емі набагато краще та й схожа на неї зовні.

але тільки людина мусить прийти до порту мого вікна в biopic is lady gaga https://t.co/LzhPvDTxI8 pic.twitter.com/XoFRz1T44L — (@AMENARTPOP) January 13, 2023

Але варто нагадати, що Гага зараз задіяна в інших зніманнях — вона втілить роль Гарлі Квінн, у другій частині Джокера, де зіграє з Гоакіном Феніксом.

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