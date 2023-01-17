Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Перші кадри: акторка Маріса Абела на зніманнях байопіка про Емі Вайнгаус

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
432
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Перші кадри: акторка Маріса Абела на зніманнях байопіка про Емі Вайнгаус

Маріса Абела та Едді Марсан на зйомках / Фото: Getty Images

Вибір акторки на цю роль не схвалили у Мережі.

Британська акторка Маріса Абела зіграє культову співачку Емі Вайнгаус у майбутньому байопіку, який розповідає про життя та залежність зірки, які в результаті призвели до її загибелі у віці 27 років.

Знімання вже почалися 16 січня в Лондоні, а фільм за попередньою інформацією отримає назву Back to Black, яка співзвучна з останнім студійним альбомом Емі, а також синглом з нього, що став хітом у всьому світі.

Під час роботи Марісу вже сфотографували папараці. Акторка була одягнена у чорну мінісукню, косуху та балетки, у руці вона тримала чорну сумку.

Маріса Абела та Едді Марсан на зйомках / © Getty Images
Маріса Абела та Едді Марсан на зйомках / Фото: Getty Images

Волосся акторки було укладено у фірмову зачіску, яку носила Вайнгаус. У кадр із нею потрапив ще й актор Едді Марсан, відомо, що він зіграє батька співачки Мітчелла Вайнгауса.

Маріса Абела та Едді Марсан на зйомках / © Getty Images
Маріса Абела та Едді Марсан на зйомках / Фото: Getty Images

Однак вибір акторки на роль знаменитої співачки не пройшов схвалення шанувальників. Багато хто в коментарях у соцмережах критикує Марісу, зазначаючи, що вона не схожа на Вайнгаус. Однією з кандидатур, які часто обговорюються стала Леді Гага, нібито ця зірка зіграла б Емі набагато краще та й схожа на неї зовні.

Але варто нагадати, що Гага зараз задіяна в інших зніманнях — вона втілить роль Гарлі Квінн, у другій частині Джокера, де зіграє з Гоакіном Феніксом.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
432
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація