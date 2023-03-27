Перші кадри нового "Джокера": Леді Гага в образі Гарлі Квін потрапила під приціл папараці

Перша частина "Джокера" вийшла 2019 року і одразу наробила багато галасу, оскільки фільм вирізнявся моторошним сценарієм, чудовою грою Гоакіна Фенікса та розкішною картинкою. Приголомшені роботою режисера Тодда Філліпса фанати DC Comics негайно почали вимагати у студії Warner Bros. продовження. І хоча спочатку фільм замислювався як самостійний продукт, але все ж таки після довгих роздумів стало відомо, що історія продовжиться і цього разу розповість про стосунки знаменитого лиходія та його подруги Гарлі Квін, яку зіграє Леді Гага.

На даний момент відомо, що друга частина фільму отримала назву "Джокер: Божевіля на двох", але деталі сюжету поки що тримаються в секреті. Єдине, що "проникло" у ЗМІ - інформація, що фільм буде мюзиклом і частково може відбуватися у вигаданій психіатричній лікарні, де тримають головного героя Артура Флека — Джокера. Ймовірно, у Гаги у картині буде кілька музичних сцен, тож її й обрали на роль.

Днями акторку вперше сфотографували у новому образі у Нью-Йорку, де зараз відбуваються знімання фільму. "Велике яблуко" перетворили на Готем-сіті, а сама виконавиця ролі Гарлі Квін була одягнена в стильний образ, який ідеально відображав божевільний характер її персонажа та стиль арлекіна.

Леді Гага / Фото: Getty Images

На Газі була шкіряна чорна мініспідниця, колготки з діркою, черевики на підборах, червоний жакет із рюшами на рукавах та чорно-білий топ. Усі речі, включно і з колготками, були в ромби. Навіть макіяж зірки виконано у стилі арлекіна, з яким героїня себе асоціює.

Леді Гага / Фото: Getty Images

Судячи з фотографій, Гарлі Квін йшла на суд, оскільки актори масовки, які потрапили до кадру, тримали в руках плакати з написами "Свободу Джокеру". Схоже, що ця роль дозволить Газі зміцнити свій авторитет як акторки після чудової гри у картинах "Народження зірки" та в "Дім Гуччі".

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