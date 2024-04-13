Перші кадри: Селену Гомес помітили під час знімань четвертого сезону серіалу "Вбивства в одній будівлі"

У США розпочалася робота над четвертим сезоном комедійно-детективного серіалу "Вбивства в одній будівлі" від Hulu. Деякі сцени серіалу знімаються на вулиці, тож головні герої потрапляють під приціл папараці.

12 квітня фотографи заскочили акторку Селену Гомес, яка йшла вулицею у своєму серіальному образі. На ній були кюлоти в клітку, які вона поєднала із жовтою трикотажною кофтою та чорною курткою.

Також Гомес одягла черевики у армійському стилі баклажанового відтінку, на плечі у неї була чорна сумка, а у вухах золоті сережки-кільця.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

У цьому серіалі Селена знімається зі Стівом Мартіном та Мартіном Шортом. До акторського складу у третьому сезоні приєдналася ще й акторка Меріл Стріп і, найімовірніше, ми її побачимо і у продовженні.

Також серіал уславився тим, що в кожному новому сезоні в ньому з'являється якийсь новий відомий актор, тому за чутками, у четвертому сезоні ми побачимо Єву Лонгорію. Також раніше повідомлялося, що дія серіалу відбуватиметься в Лос-Анджелесі, але поки що акторів помітили тільки в Нью-Йорку. Перше селфі зі знімань вони показали у Instagram.

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