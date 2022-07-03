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Перші кадри: у США почалися знімання останнього сезону серіалу "Дивовижна місіс Мейзел"

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Перші кадри: у США почалися знімання останнього сезону серіалу "Дивовижна місіс Мейзел"

Рейчел Броснаген / Фото: Getty Images

У новому сезоні головна героїня буде не менш елегантною.

У лютому, буквально за день до початку четвертого сезону, компанія Amazon Studios оголосила, що продовжує серіал "Дивовижна місіс Мейзел" на п'ятий сезон і він стане заключним. І ось буквально кілька днів тому у Нью-Йорку вже стартували знімання.

Традиційно чарівна та харизматична головна героїня цього комедійног шоу Рейчел Броснаген потрапила під приціл папараці на знімальному майданчику. Зірка була одягнена в ретрообраз, де костюмери шоу поєднали яскраво-червоний жакет із беретом та картатою спідницею. Доповнили образ хустка на шиї, невелика сумкка та туфлі.

Рейчел Броснаген / © Getty Images
Рейчел Броснаген / Фото: Getty Images

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