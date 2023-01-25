Перші кадри з Ейданом: Сару Джессіку Паркер сфотографували на зніманнях із Джоном Корбеттом

Роман Керрі Бредшоу та Ейдана Шоу закінчився раз і назавжди у четвертому сезоні, коли героїня зізналася, що не готова вийти заміж за нього. Схоже тепер на нас чекає продовження цієї історії.

Два тижні тому стало відомо, що у продовженні "Сексу і міста" з'явиться актор Джон Корбетт, який зіграв в оригінальному шоу одного з головних чоловіків у житті Керрі Бредшоу — власника меблевого магазину Ейдана Шоу, в якого героїня була закохана, але їхні стосунки завершилися через її зраду. Він був одним із центральних персонажів у третьому та четвертому сезонах.

Після того, як основна роль актора була завершена, він ще кілька разів повертався до "Сексу і міста", а також був задіяний у повнометражних фільмах-продовженнях.

Після оголошення про участь Джона у серіалі, вчора пару вперше помітили на зніманнях у Нью-Йорку. Актори грали свої ролі в господарському магазині, де продавалося кухонне начиння та техніка.

Сара Джессіка Паркер та Джон Корбетт / Фото: Getty Images

У цій сцені вони мило усміхалися і балакали, вибираючи щось. Чи герої знову зустрічатимуться, поки що невідомо.

Сара Джессіка Паркер та Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Також варто зазначити, що Паркер була дуже дивно одягнена, акторка продовжує дивувати нас своїм "бабусиними" образами, які складаються з вінтажних речей та аксесуарів. У цьому епізоді вона буде у блузі у горох та сірому кардигані, які доповнить синьою сумкою та спідницею.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Читайте також: