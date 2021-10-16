Перші кадри зі знімань: 25-річний Тімоті Шаламе в ролі Віллі Вонки

Віллі Вонка, герой казкової повісті Роальда Даля "Чарлі і шоколадна фабрика", знову оживе на наших екранах, але цього разу улюбленого персонажа відіграє не Джонні Депп, а зірка нашумілого фільму "Дюна" — 25-річний Тімоті Шаламе.

Режисером фільму став Пол Кінг (який зняв раніше "Пригоди Паддінгтона") за сценарієм, написаним ним у співавторстві з Саймоном Фарнебі. Попередньо датою прем'єри картини заявлено 17 березня 2023 року.

Нова картина про Віллі Вонку розповість історію молодого кондитера до того, як він став відомим у світі солодощів і навіть до того, як він зустрів умпа-лумпів (у казці саме вони працювали на шоколадній фабриці Вонки), а решта сюжету поки що тримається в секреті.

Тімоті Шаламе / Getty Images

Окрім Шаламе в картині знімаються Кіган-Майкл Кі, Ровен Аткінсон, Саллі Гокінс і Олівія Колман.

Днями Тіматі вже встигли помітити під час знімань в Англії. Актор грав свою роль в яскравому пальті бордового кольору, смугастих штанях і жилетці. На голові у актора був капелюх-циліндр, а в руці ціпок і валіза.

Тімоті Шаламе / Getty Images

Також до Мережі потрапили кадри, на яких актор їхав на величезній вантажівці і співав.

Тімоті Шаламе / Getty Images

Відео зі знімань опублікував в Twitter мешканець Англії.

"У мене в кишені 12 срібних соверенів і капелюх, повна мрій", — співає актор.

theydies and gentlethems, without further ado, the main event ... THEE timothée chalamet on my doorstep recording a musical number for wonka! and i am living! timmy nation rise !!! pic.twitter.com/LswcIBSca9 — art (@_ARTSARTSARTS) October 12, 2021

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