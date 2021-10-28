Перші кадри зі знімань: Енн Гетевей та Ентоні Гопкінс знімуться в одному фільмі

У Нью-Йорку розпочалася робота над новим драматичним фільмом.

Ще у вересні ми спостерігали за грою Енн Гетевей та Джареда Лето на вулицях Нью-Йорка, коли вони зображували подружню пару, а тепер акторка залучена у новому проєкті — фільмі Armageddon Time (Час армагедону). У картині разом з Енн зніметься культовий актор та лауреат премії "Оскар" Ентоні Гопкінс.

Режисером фільму виступить Джеймс Грей. За його словами, фільм буде натхненний його власним життям та дитинством у Квінсі (районі Нью-Йорка), а також покаже історію дорослішання. Дія у картині відбуватиметься наприкінці 70-х.

Папараці вже зробили кілька кадрів 38-річної Енн на знімальному майданчику і вона мала стильний вигляд у синьому замшевому пальті та парі розкльошених штанів. Також на ній була коричнева кофта, черевики та великі сонцезахисні окуляри. Зачіска в акторки теж була досконалою новою та короткою.

Енн Гетевей та Ентоні Гопкінс / Getty Images

Також в об'єктив потрапив 13-річний актор-початківець Майкл Бенкс Репета.

Енн Хетеуей та Майкл Бенкс Репета / Getty Images

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