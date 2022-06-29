Перші кадри зі знімань: Марго Роббі та Раян Гослінг у образах Барбі та Кена

Перші кадри зі знімань: Марго Роббі та Раян Гослінг у образах Барбі та Кена

Після кількох років чуток, навколо знімань фільму про культовий персонаж, компанія Warner Bros нарешті розпочала роботу. Ми ж показуємо вам одні з перших кадрів із майданчика.

У Каліфорнії стартували знімання повнометражного фільму про знамениту ляльку Барбі та її друга Кена і багато хто вже подейкує, що картина стане однією з найочікуваніших цього року. Зокрема ажіотаж навколо знімань ще й через те, що головні ролі у фільмі зіграють Марго Роббі та Раян Гослінг.

Парочку вже активно ловлять на знімальному майданчику папараці і, судячи з образів головних акторів, фільм буде дуже барвистим. Наприклад, днями Марго та Раян потрапили під приціл папараці в неонових луках у стилі 80-х: велосипедках, боді шортах та кепках. У таких луках актори грали сцену на вулиці, де каталися на роликах.

Марго Роббі та Райан Гослінг / Фото: Getty Images

Марго Роббі / Фото: Getty Images

Раніше була помічена на зніманнях лише Марго. Акторку зазнімкували в рожевому костюмі, який складався з жилетки та обтислих штанів-кльош із зірками на холошнях.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

Поки що відомо про фільм мало, окрім того, що його буде знято у стилі романтичної комедії. Режисеркою "Барбі" 2021 року стала Грета Гервіг, але робота над фільмом насправді ведеться ще від 2014 року і сценарій кілька разів переписувався. Прем'єру фільму заплановано на літо 2023 року.

Зазначимо, що перші офіційні кадри компанія Warner Bros випустила ще у квітні, і вони абсолютно чарівні.

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