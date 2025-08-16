Перші кадри: папараці заскочили Лілі Коллінз за роботою над новим сезоном "Емілі в Парижі"

Лілі Коллінз / © Associated Press

Реклама

36-річна Лілі Коллінз повернулася до своєї знаменитої ролі і знову зіграє Емілі, але перші кадри, які зробили папараці, були не з Парижа, а з Італії.

Зірка сиділа на красивій літній терасі зі своєю екранною подругою Ешлі Парк і пила каву. Парк була одягнена в оригінальний костюм з рюшею і шортами, а її волосся було зібране в красивий хвіст. Лілі ж була без макіяжу, зібрала волосся і була в червоному халаті.

Лілі Коллінз та Ешлі Парк / © Getty Images

Також акторку сфотографували і вдруге. Коллінз уже переодяглася в чорну сукню зі складками і в принт горошок. На обличчі в акторки був яскравий макіяж.

Реклама

Лілі Коллінз / © Getty Images

Очікується, що події п’ятого сезону відбуватимуться в Італії та Франції.