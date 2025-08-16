ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

Перші кадри: папараці заскочили Лілі Коллінз за роботою над новим сезоном "Емілі в Парижі"

В Італії стартували знімання нового сезону гучного серіалу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лілі Коллінз

Лілі Коллінз / © Associated Press

36-річна Лілі Коллінз повернулася до своєї знаменитої ролі і знову зіграє Емілі, але перші кадри, які зробили папараці, були не з Парижа, а з Італії.

Зірка сиділа на красивій літній терасі зі своєю екранною подругою Ешлі Парк і пила каву. Парк була одягнена в оригінальний костюм з рюшею і шортами, а її волосся було зібране в красивий хвіст. Лілі ж була без макіяжу, зібрала волосся і була в червоному халаті.

Лілі Коллінз та Ешлі Парк / © Getty Images

Лілі Коллінз та Ешлі Парк / © Getty Images

Також акторку сфотографували і вдруге. Коллінз уже переодяглася в чорну сукню зі складками і в принт горошок. На обличчі в акторки був яскравий макіяж.

Лілі Коллінз / © Getty Images

Лілі Коллінз / © Getty Images

Очікується, що події п’ятого сезону відбуватимуться в Італії та Франції.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie