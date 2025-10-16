Перші кадри з бекстейджу: як Алессандра Амбросіо, Андріана Ліма та Ешлі Грем готуються до шоу Victoria’s Secret

Алессандра Амбросіо та Адріана Ліма / © Getty Images

Реклама

Вже за годину у Нью-Йорку відбудеться довгоочікуване легендарне шоу американського бренду спідньої білизни Victoria’s Secret, на яке з нетерпінням чекають і «ангели», і шанувальники. Його трансляція буде доступна на Prime Video, Amazon Live та офіційних сторінках у соцмережах бренду.

У Мережі з’явилися перші кадри підготовки моделей за лаштунками, які вийдуть цього вечора на подіум. Дівчатам активно роблять ефектні зачіски з локонами, гарні макіяжі і манікюр.

До об’єктивів фотографів потрапили легендарні «ангели» Алессандра Амбросіо, Адріана Ліма, Кендіс Свейнпул і модель plus-size Ешлі Грем, яка вже вдруге візьме участь у шоу.

Реклама

Алессандра та Андріана позували на камеру у традиційних рожево-білих халатах у смужку Victoria’s Secret. На головах у них були ще не закінчені зачіски зі шпильками, а на обличчях — вже готові мейкапи.

Алессандра Амбросіо та Адріана Ліма / © Getty Images

Кендіс зазнімкували, коли їй робили мейкап. Вона зав’язала халат, наче сукню, оголивши плечі і тендітні ключиці. Зону декольте до шиї їй намастили шимером. У вухах у моделі були сережки-кільця з камінням.

Кендіс Свейнпоул / © Getty Images

Ешлі сиділа на стільці у фірмовому халаті і чорних штанях. У неї також було укладання у процесі підготовки, ніжний макіяж і манікюр.

Ешлі Грем / © Getty Images

До слова, Андріана Ліма показала в Instagram манікюр, який їй зробили для виходу на подіум. Він здивував прихильників, адже мав неохайний вигляд.