Шоу-бізнес
56
2 хв

Перші кадри з бекстейджу: як Алессандра Амбросіо, Андріана Ліма та Ешлі Грем готуються до шоу Victoria’s Secret

Моделі активно готуються до свого виходу на подіум.

Автор публікації
Аліна Онопа
Алессандра Амбросіо та Адріана Ліма

Алессандра Амбросіо та Адріана Ліма / © Getty Images

Вже за годину у Нью-Йорку відбудеться довгоочікуване легендарне шоу американського бренду спідньої білизни Victoria’s Secret, на яке з нетерпінням чекають і «ангели», і шанувальники. Його трансляція буде доступна на Prime Video, Amazon Live та офіційних сторінках у соцмережах бренду.

У Мережі з’явилися перші кадри підготовки моделей за лаштунками, які вийдуть цього вечора на подіум. Дівчатам активно роблять ефектні зачіски з локонами, гарні макіяжі і манікюр.

До об’єктивів фотографів потрапили легендарні «ангели» Алессандра Амбросіо, Адріана Ліма, Кендіс Свейнпул і модель plus-size Ешлі Грем, яка вже вдруге візьме участь у шоу.

Алессандра та Андріана позували на камеру у традиційних рожево-білих халатах у смужку Victoria’s Secret. На головах у них були ще не закінчені зачіски зі шпильками, а на обличчях — вже готові мейкапи.

Алессандра Амбросіо та Адріана Ліма / © Getty Images

Алессандра Амбросіо та Адріана Ліма / © Getty Images

Кендіс зазнімкували, коли їй робили мейкап. Вона зав’язала халат, наче сукню, оголивши плечі і тендітні ключиці. Зону декольте до шиї їй намастили шимером. У вухах у моделі були сережки-кільця з камінням.

Кендіс Свейнпоул / © Getty Images

Кендіс Свейнпоул / © Getty Images

Ешлі сиділа на стільці у фірмовому халаті і чорних штанях. У неї також було укладання у процесі підготовки, ніжний макіяж і манікюр.

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

До слова, Андріана Ліма показала в Instagram манікюр, який їй зробили для виходу на подіум. Він здивував прихильників, адже мав неохайний вигляд.

