Перші кадри зі знімань: папараці заскочили акторів, які грають Керолін Бессетт та Кеннеді-молодшого

Пол Келлі та Сара Піджон на зйомках серіалу «Американська історія кохання» / © Getty Images

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«Американська історія кохання» — антологічний серіал, створений письменником, режисером та продюсером Раяном Мерфі, у резюме якого також є такі проєкти як «Американська історія жахів» та «Американська історія злочинів». Цього разу він вирішив показати на екрані історію «золотої пари» Америки — Джона Кеннеді-молодшого і Керолін Бессетт-Кеннеді.

Джон Кеннеді-молодший і Керолін Бессетт-Кеннеді / © Getty Images

Це була пара, яку любили, на яку полювали папараці і якою цікавилися. Джон був єдиним сином убитого президента США Джона Кеннеді та Жаклін Кеннеді, а Керолін — модною іконою та працівницею бренду Calvin Klein. Вони загинули молодими — Джон, Керолін та її сестра Лорен розбилися на лікаку.

Знімання серіалу вже стартували у Нью-Йорку, де насправді мешкала пара. На головні ролі затвердили Пола Келлі та Сару Піджон. Акторів уже заскочили папараці під час роботи.

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Сара, яка грає Керолін, була одягнена в атласну лаконічну чорну сукню на тонких бретельках, поверх якої зав’язала светр. Вбрання вона носила з розпущеним волоссям і мюлями. Пол, який виконує роль Джона, носив джинси, сорочку та жилетку. Також на ньому були коричневі черевики.

Пол Келлі та Сара Піджон на зніманнях серіалу «Американська історія кохання» / © Getty Images

Вихід шоу заплановано на 14 лютого 2026 року, у День святого Валентина. До серіалу зараз уважно придивляються всі шанувальники Керолін, оскільки особливо їх цікавлять вбрання, яке костюмери підберуть для головної героїні. Річ у тому, що стиль Керолін Бессетт-Кеннеді протягом багатьох років обговорювався як позачасовий та ідеальний, тому чи зможуть творці шоу передати це на екрані поки що велика загадка.