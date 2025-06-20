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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
2 хв

Перші кадри зі знімань: папараці заскочили акторів, які грають Керолін Бессетт та Кеннеді-молодшого

Це буде серіал, який покаже трагічну історію кохання найзнаменитішої пари Америки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Пол Келлі та Сара Піджон на зйомках серіалу «Американська історія кохання»

Пол Келлі та Сара Піджон на зйомках серіалу «Американська історія кохання» / © Getty Images

«Американська історія кохання» — антологічний серіал, створений письменником, режисером та продюсером Раяном Мерфі, у резюме якого також є такі проєкти як «Американська історія жахів» та «Американська історія злочинів». Цього разу він вирішив показати на екрані історію «золотої пари» Америки — Джона Кеннеді-молодшого і Керолін Бессетт-Кеннеді.

Джон Кеннеді-молодший і Керолін Бессетт-Кеннеді / © Getty Images

Джон Кеннеді-молодший і Керолін Бессетт-Кеннеді / © Getty Images

Це була пара, яку любили, на яку полювали папараці і якою цікавилися. Джон був єдиним сином убитого президента США Джона Кеннеді та Жаклін Кеннеді, а Керолін — модною іконою та працівницею бренду Calvin Klein. Вони загинули молодими — Джон, Керолін та її сестра Лорен розбилися на лікаку.

Знімання серіалу вже стартували у Нью-Йорку, де насправді мешкала пара. На головні ролі затвердили Пола Келлі та Сару Піджон. Акторів уже заскочили папараці під час роботи.

Сара, яка грає Керолін, була одягнена в атласну лаконічну чорну сукню на тонких бретельках, поверх якої зав’язала светр. Вбрання вона носила з розпущеним волоссям і мюлями. Пол, який виконує роль Джона, носив джинси, сорочку та жилетку. Також на ньому були коричневі черевики.

Пол Келлі та Сара Піджон на зніманнях серіалу «Американська історія кохання» / © Getty Images

Пол Келлі та Сара Піджон на зніманнях серіалу «Американська історія кохання» / © Getty Images

Вихід шоу заплановано на 14 лютого 2026 року, у День святого Валентина. До серіалу зараз уважно придивляються всі шанувальники Керолін, оскільки особливо їх цікавлять вбрання, яке костюмери підберуть для головної героїні. Річ у тому, що стиль Керолін Бессетт-Кеннеді протягом багатьох років обговорювався як позачасовий та ідеальний, тому чи зможуть творці шоу передати це на екрані поки що велика загадка.

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Дата публікації
Кількість переглядів
42
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