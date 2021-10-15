Перший поцілунок з "Холостячкою": Злату Огнєвіч мускулистий красень звабив на побаченні на Кіпрі

Артистка сходила на подвійне побачення, де і стався перший поцілунок на проєкті.
Сьогодні, 15 жовтня, у п'ятому випуску романтичного реалітішоу "Холостячка-2" відбувся перший офіційний поцілунок головної героїні Злати Огнєвіч. Щасливчиком та сміливцем виявився Дмитро Шевченко зі Львова.
Злата запросила на подвійне побачення Дмитра та Андрія Задворного із Світловодська. Вони полетіли на острів Кіпр, щоб там зустрітися.
Шевченко запросив артистку поговорити наодиці. Вони сиділи на лавці у романтичній обстановці з морським виглядом на захід сонця. Дмитро зізнався Златі, що вона йому дуже подобається і вони поцілувалися.
У коментарі для реаліті Огнєвіч сказала, що кращого місця і часу для першого поцілунку і придумати неможливо.
На цьому поцілунки не закінчилися. Потім співачка пішла поговорити тет-а-тет із Андрієм. Чоловік зізнався, що у нього з'явилася закоханість, яка, за його словами, починає переростати у кохання. Після цього Задворний потягнувся до Огнєвіч і вони злилися у поцілунку.
Тож, як бачимо, на подвійному побаченні у Злати стався перший і другий офіційні поцілунки.
Нагадаємо, а на побаченні на Кіпрі з Олександром Борзенко із Кременчука Злата з'явилася у ромпері кольору Апероль з сексуальним декольте. Між Сашею та Златою не було романтичного моменту, який підштовхнув би чоловіка її поцілувати.
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