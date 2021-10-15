Перший поцілунок з "Холостячкою": Злату Огнєвіч мускулистий красень звабив на побаченні на Кіпрі

Артистка сходила на подвійне побачення, де і стався перший поцілунок на проєкті.

Сьогодні, 15 жовтня, у п'ятому випуску романтичного реалітішоу "Холостячка-2" відбувся перший офіційний поцілунок головної героїні Злати Огнєвіч. Щасливчиком та сміливцем виявився Дмитро Шевченко зі Львова.

Злата Огнєвіч і Дмитро Шевченко/Скрин відео

Злата запросила на подвійне побачення Дмитра та Андрія Задворного із Світловодська. Вони полетіли на острів Кіпр, щоб там зустрітися.

Шевченко запросив артистку поговорити наодиці. Вони сиділи на лавці у романтичній обстановці з морським виглядом на захід сонця. Дмитро зізнався Златі, що вона йому дуже подобається і вони поцілувалися.

Злата Огнєвіч і Дмитро Шевченко/Скрин відео

Злата Огнєвіч і Дмитро Шевченко/Скрин відео

У коментарі для реаліті Огнєвіч сказала, що кращого місця і часу для першого поцілунку і придумати неможливо.

Злата Огнєвіч і Дмитро Шевченко/Скрин відео

На цьому поцілунки не закінчилися. Потім співачка пішла поговорити тет-а-тет із Андрієм. Чоловік зізнався, що у нього з'явилася закоханість, яка, за його словами, починає переростати у кохання. Після цього Задворний потягнувся до Огнєвіч і вони злилися у поцілунку.

Злата Огнєвіч і Андрій Задворний/Скрин відео

Злата Огнєвіч і Андрій Задворний/Скрин відео

Злата Огнєвіч і Андрій Задворний/Скрин відео

Тож, як бачимо, на подвійному побаченні у Злати стався перший і другий офіційні поцілунки.

Злата Огнєвіч і Андрій Задворний/Скрин відео

Нагадаємо, а на побаченні на Кіпрі з Олександром Борзенко із Кременчука Злата з'явилася у ромпері кольору Апероль з сексуальним декольте. Між Сашею та Златою не було романтичного моменту, який підштовхнув би чоловіка її поцілувати.

Злата Огнєвіч і Олександр Борзенко/Скрин відео

Злата Огнєвіч і Олександр Борзенко/Скрин відео

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