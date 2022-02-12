Перший публічний вихід: вагітна Ріанна прийшла на вечірку у Лос-Анджелесі

Перший публічний вихід: вагітна Ріанна прийшла на вечірку у Лос-Анджелесі

Перед камерами майбутня мама багато усміхалася та ніжно обіймала живіт.

Нещодавно Ріанна розповіла світові, що скоро вперше стане мамою, тому більше не ховається під об'ємним одягом, а воліє демонструвати живіт у відвертих і напівпрозорих топах.

11 лютого вагітна зірка відвідала захід у Лос-Анджелесі – вечірку, присвячену її косметичним брендам Fenty Beauty та Fenty Skin. Перед камерами Ріанна позувала в зеленому топі, який відкривав її живіт, а також фіолетових штанах. Речі були виконані із торочки.

Ріанна / Getty Images

Доповнили цей образ діамантові прикраси, а також браслет та сережки із сапфірами. Волосся зірки було покладено на один бік, а на обличчі візажисти зробили їй макіяж з акцентом на червоній помаді.

Ріанна / Getty Images

Компанію зірці на заході склав її бойфренд та батько дитини A$AP Rocky.

Ріанна / Getty Images

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