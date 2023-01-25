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Перший сольний вихід у світ: 18-річна дочка Гвінет Пелтроу відвідала Тиждень моди у Парижі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1916
Час на прочитання
2 хв
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Перший сольний вихід у світ: 18-річна дочка Гвінет Пелтроу відвідала Тиждень моди у Парижі

Еппл Мартін / Фото: Getty Images

Юна гостя показу вибрала досить лаконічний образ.

Тиждень високої моди в Парижі зібрав цього сезону багато знаменитостей і відомих моделей, але також увагу багатьох привернула і нова особа — 18-річна Еппл Мартін — дочка акторки Гвінет Пелтроу та співака Кріса Мартіна.

Дівчина вперше сама з'явилася на публіці і раніше на світських тусовках не світилася, хоч кілька разів і потрапляла в заголовки через бурхливі вечірки в будинку відомої матері.

Епл відвідала цього разу показ колекції Chanel весна-літо 2023. Для свого виходу дочка акторки обрала картату мінісукню, укорочений жакет та лофери. Волосся вона просто розпустила, а у макіяжі зробила акцент на очах.

Еппл Мартін / © Getty Images
Еппл Мартін / Фото: Getty Images

Також вона не прогавила можливості дотримуватися популярного тренду — світлих брів. Багато знаменитостей їх просто освітлюють, але оскільки Еппл  — блондинка від природи, то просто залишила ненафарбованими.

Еппл Мартін / © Getty Images
Еппл Мартін / Фото: Getty Images

Дівчина народилася у шлюбі зірки Гвінет Пелтроу та вокаліста гурту Coldplay Кріса Мартіна, які одружилися 5 грудня 2003 року в готелі в Південній Каліфорнії. У березні 2014 року Пелтроу та Мартін оголосили про розлучення після 10 років шлюбу.

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Дата публікації
Перегляди
1916
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