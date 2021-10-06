Перший світський вихід після пологів: Алісія Вікандер у короткому вбранні на фешнпоказі Louis Vuitton

Перший світський вихід після пологів: Алісія Вікандер у короткому вбранні на фешнпоказі Louis Vuitton

33-річна шведська акторка відвідала Тиждень моди у Парижі.

Алісія Вікандер побувала на показі Модного дому Louis Vuitton, який минув вчора, 5 жовтня, в Луврі. Не прийти вона не могла, оскільки у 2015 році була обличчям бренду.

Це перший світський вихід Вікандер після того, як вона з чоловіком Майклом Фассбендером підтвердили інформацію про народження у них первістка минулого літа.

Алісія мала стрункий і красивий вигляд. На ній був аутфіт від Louis Vuitton. Зірка поєднала топ в шаховий принт зі шкіряною білою мініспідницею, яка підкреслила її стрункі ноги.

Алісія Вікандер / Associated Press

Зверху Вікандер одягла строкатий бомпер. Вбрання вона завершила чорними ботильйонами з металічною фурнітурою і сумкою-скринькою.

Волосся знаменитість уклала в локони і зробила максимально природний макіяж.

Алісія Вікандер / Associated Press

Алісія сфотографувалася з акторкою Дженніфер Коннеллі.

Дженніфер Коннеллі і Алісія Вікандер / Associated Press

А також з колегами — Аною де Армас і Кетрін Деньов. До речі, Вікандер прийшла у такому самому взутті, як і де Армас.

Ана де Армас, Алісія Вікандер і Катрін Деньов / Associated Press

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