Перший вихід із животом: Дженніфер Лоуренс з'явилася на заході після оголошення про вагітність

Зірка "Голодних ігор" Дженніфер Лоуренс вперше вийшла у світ після оголошення про другу вагітність. 34-річна акторка відвідала прем'єру документального фільму Zurwaski v Texas у Голлівуді.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Для цього заходу вона обрала лаконічне вбрання від Модного дому Dior, з яким давно співпрацює. Це була біла сукня з ґудзиками, асиметричною лінією плечей і тонким чорним ременем, який підкреслював її живіт, що вже помітно округлився.

Образ цього разу вона доповнила чорними сатиновими туфлями на низьких підборах, а також новою зачіскою – Дженніфер з'явилася з чубчиком.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Дженніфер та її чоловік, мистецтвознавець і артагент Кук Мароні, почали зустрічатися 2018 року. Восени 2019 року вони відсвяткували розкішне весілля, а через три роки на світ з'явився їхній син Сай. Пару часто фотографують папараці у Нью-Йорку під час прогулянок.

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